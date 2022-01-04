На Прикарпатті вчетверте проведуть фестиваль фольклорних дійств для школярів і дорослих "Битва вертепів-2022". Зареєструватися можна до 25 січня, а максимальна винагорода команди переможців — 15 тис. грн. Про це Суспільному розповіла проректорка із соціально-виховної роботи Університету Короля Данила Іванна Бабецька.

З її слів, це буде наймасовіший вертеп за роки існування фестивалю.

"Через децентралізацію цього разу ми вперше організовуємо битву вертепів між територіальними громадами. У 2020 році на Івано-Франківщині утворилися 62 тергромади, й це таке наше бажання об'єднати Прикарпаття спільним вертепом. Було б круто, якби кожна утворена територіальна громада дала свою команду", — каже Іванна Бабецька.

Фото: Facebook/Любов Загоровська Учасники "Битви вертепів-2019"

"Битва вертепів-2022" традиційно складатиметься з двох частин: для школярів 8-11 класів і для дорослих. Мінімальна кількість команд, яку очікують організатори у кожній з номінацій,— 62, але їх може бути й більше.

"Кожна громада має право висувати свою команду, навіть до трьох. Наприклад, Городенківська вже звернулася до нас, що вони не можуть дати одну команду, бо в них об'єдналися аж 26 населених пунктів і є багато школярів. То від них буде дві команди", — розповідає Іванна Бабецька.

Фото: Facebook/Любов Загоровська Мінімальна кількість команд, яку очікують організатори у 2022 році, — 62 команди

Учасники можуть зареєструватися одразу у двох номінаціях: "Вертеп" і "Маланка". Оскільки цьогоріч збільшилася кількість партнерів фестивалю, то у кожній із номінацій зріс призовий фонд. Загалом він складає 500 тис. грн, каже Іванна Бабецька.

Троє учасників команди, яка займе першість у номінації "Вертеп", отримають грант на безоплатне навчання в Університеті Короля Данила, а вся команда — грошову винагороду у розмірі 15 тис. грн. Переможці у номінації "Меланка" отримають 10 тис. грн та можливість навчання для трьох учасників.

Фото:Facebook/Любов Загоровська Команда переможців у номінації "Вертеп" отримає 15 тис. грн призу

Команди, що займуть друге місце у номінації "Вертеп", виграють три гранти на навчання (50% оплати), а також 10 тис. грн нагороди.

Третя сходинка рейтингу у номінації "Вертеп" передбачає приз у вигляді трьох грантів (25% оплати) на навчання в університеті та 5 тис. грн грошової винагороди.

Реєстрація на фестиваль фольклорних дійств "Битва вертепів – 2022" відбувається в електронній формі та триває до 25 січня.

Фото: Facebook/УКД Реєстрація учасників триває до 25 січня

"З 25 січня ми дивимося реальну кількість учасників і команд. До 27 січня ми обдзвонюємо усіх, щоб розповісти, хто і коли виступає у відбірковому турі. Фінал ми плануємо 12-13 лютого. Діткам треба переодягатися, тому дійство будемо проводити в приміщенні університету", – каже Іванна Бабецька.

Дорослих учасників заходу відбиратимуть онлайн. Також на фестивалі будуть гості з Тернополя та зі Львова. Якщо дозволять погодні умови, 13 січня вони виступлять у фіналі фестивалю на сцені у Парку історії землі Underhill.

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