У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму 1 липня та 1 грудня 2021 року для 250 тисяч людей були проведені перерахунки пенсій. Станом на 1 січня 2022 року в Миколаївській області перебуває на обліку майже 295 тисяч людей, що отримують пенсію.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла заступниця начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич.

За словами Ольги Ярошевич, органами Пенсійного фонду за 2021 рік були проведені кілька перерахувань, з 1 жовтня 2021 року вперше перерахували пенсії людям, які досягли 75-річного віку. Таких пенсіонерів у Миколаївській області 26 тисяч.

"Проводилися перерахунки шахтарям, особам, які отримують пенсію за вислугою років, працівникам льготно-випробувального складу цивільної авіації, особам 80-річного віку, особам, які працювали і після перерахунку не зверталися до органів Пенсійного фонду. З 19,5 тисяч пенсіонерів силового блоку 18 тисяч отримали підвищений розмір", — сказала Ольга Ярошевич.

Перераховували пенсії і 65-річним людям.

"У 2021 році двічі було проведено перерахунок пенсій: з 1 січня і 1 грудня. Вимогою для перерахунку був страховий стаж: жінкам — 30 років, чоловікам — 35. Із такими вимогами перерахунку підлягали 65 тисяч осіб", — сказала Ольга Ярошевич.

Органам пенсійного фонду доводиться і відмовляти у нарахуванні пенсійних виплат.

"За 2021 рік було майже дві тисячі відмов у нарахуванні пенсій. Основна причина — відсутність необхідного страхового стажу. Страховий стаж щороку підвищується. У 2021 році він складав 28 років. Усі, хто звертається з січня 2022 року, повинні мати 29 років стажу", — розказала Ольга Ярошевич.

Середній розмір пенсій за рік виріс на 460 гривень. 1 січня 2022 року виплати в середньому склали — 3 736 грн, у 2021 році це було — 3 276 грн.

За словами Ольги Ярошевич, у 2022 році 1 липня та 1 грудня пенсії також будуть проіндексовані.

Що відомо

У 2021 році працівники Пенсійного фонду призначили 9,5 тисяч пенсій: за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника.

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