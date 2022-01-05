Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 6 січня оголосив попередження про туман. Про це йдеться в повідомлені на сайті управління ДСНС в області.

За повідомленням, туман очікується 6 січня у Дніпрі та області. Видимість – 100-300 метрів.

На дорогах області місцями – ожеледиця. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

На 6 січня синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5 °C тепла, вдень 5-10 °C тепла.

Що відомо

2020 рік був найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, а останні шість років – найжаркішими у всьому світі.

Середня температура у Києві в вересні була нижча за кліматичну норму останніх тридцяти років.

Учені з Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозують, що у 2021 році у всьому світі стане прохолодніше. Утім, він все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

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