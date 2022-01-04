Понад 800 дніпрян із травмами звернулись до лікарень під час новорічних свят

У період з 29 грудня 2021 року по 3 січня 2022-го до лікарень Дніпра із травмами різного походження звернулося 819 людей. Про це на пресконференції повідомив головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги департаменту охорони здоров’я міськради Олександр Новіков.

За словами Олександра Новікова, близько 60% звернень стосуються вуличного травматизму.

Найбільше травмувань припало на 3 січня через зміну погодних умов, сказав він. Того дня до травмпунктів міста звернулося 189 людей, зокрема, забої отримали 99, перелами — 76 жителів.

«Середній показник звернень мешканців міста з приводу побутової травми в зимовий період сягає 100-110 випадків на добу, звернень щодо вуличного травматизму 50-60. З них 40-50 — забої, рани, вивихи, 30-40 — звернення з приводу переламів кінцівок. Під час погіршення погодних умов кількість звернень може збільшуватися на 50-60 %», — зазначив посадовець.

Під час свят від піротехніки травмувалися 5 людей, обмороження отримали троє.

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