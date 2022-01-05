Рівненська майстриня показала, як сплести різдвяного дідуха

Солом'яний дідух повинен стояти у хаті від Святвечора до Водохреща, а плетуть його із пшениці. В оселях українців цей різдвяний атрибут з'явився ще понад тисячу років тому. І лише за часів Російської імперії замість них з'явилася традиція ставити ялинки.

Про те, як плетуть дідуха та що він символізує, Суспільному розповіла майстриня Ольга Кристопчук, яка займається соломоплетінням десять років і знає більше тридцяти технік.

У дохристиянські часи дідух був втіленням бога Коляди та символом пам'яті про предків. Його ставили для запрошення на свята померлих родичів. Згодом сіно та солому почали пов'язувати з хлівом, де народився Ісус Христос, пояснює майстриня.

Дідуха або ж Коляду майструють із нарізаної, обчищеної та запареної соломи. Плетуть такі атрибути з вівса, жита, льону і обов'язково – пшениці. Снопи декорують сплетеними стрічками та квітами, прикрашають польовими рослинами.

"Дуже багато ведеться дискусій, який саме правильний дідух. Є дідух, який складається з семи колосочків і семи колін, зв'язується почергово. Або ж який в'яжеться з трьома колінами і ставиться на три ніжки. Це суто індивідуально в кожної родини. Та найголовніше, що дідуха в'яжуть всією родиною – це дуже поєднує батьків, дітей, онуків", – каже Ольга Кристопчук.

Стояти дідух вдома має до Водохреща, але навіть потім викидати на смітник його не варто.

"Після закінчення всіх різдвяних свят, після 19-го січня дідуха виносять з оселі, оббивають колоски, які потім висаджують весною, а сам дідух спалюють. Є традиція в деяких селах Рівненщини, що дідуха виносять на город, пташки обдзьобують зерно, а сам дідух спалюють", – розповідає майстриня.

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