Згадати дитинство: які ретроіграшки на ялинку збереглись у музеї в Рівному

Саморобні картонні, виготовлені артілями з вати, скляні, розписані вручну та в дусі "хрущовської" епохи". Усе це новорічні прикраси, якими в різні роки рівняни прикрашали ялинки у своїх оселях. Ретроіграшкову підбірку із фондів обласного краєзнавчого музею журналістам Суспільного продемонструвала наукова співробітниця Ольга Морозова.

Музейниця демонструє "Жабу на равлику" – неординарну іграшку, яка на фабриці не випускалась.

Суспільне Рівне

"В 60-х роках були артілі, які забезпечували іграшками своє місто. Зроблена із вати, обтягнута ще папером і потім пофарбована і залакована. До таких іграшок належить і така морквина", – розповідає Ольга Морозова.

Суспільне Рівне

Ялинку у робочому кабінеті Ольга Морозова на прохання Суспільного прикрашає ретроіграшками.

Суспільне Рівне

Найстаріша у цій колекції – вирізана і наклеєна на картон ілюстрація, зроблена наприкінці 50-х років.

Суспільне Рівне

Через 10 років іграшки теж роблять з картону, але пресованого, деякі оздоблюють фольгою.

Суспільне Рівне

А ще наприкінці 60-х з'являються прикраси зі скла. Вони різняться кольором, розмірами й формою та знаменують тогочасну епоху.

Суспільне Рівне

Суспільне Рівне

"Всі знаємо 60-ті роки Хрущова з його кукурудзою. Це теж 60-ті роки такі мінііграшки".

Суспільне Рівне

"Це на такі маленькі настільні ялиночки і для хрущовок – саме вони підходили", – розповідає наукова співробітниця.

Суспільне Рівне

А ці іграшки зроблені з міцного скла, вони майже не б'ються. Ольга Морозова припускає, що їх виготовляли для установ – палаців культури, садочків.

Суспільне Рівне

А ще 60-ті роки – це поява іграшок-персонажів із казок.

"Було 150 років з дня народження Пушкіна і починаються іграшки, присвячені його казкам. Якщо маєте іграшку з прищіпкою, не помилитеся, це саме 60-ті роки", – розповідає наукова співробітниця.

Суспільне Рівне

"І по промальовці обличчя, і по самому склу, і по колірній гамі можна відрізнити старішу іграшку 60-х років від 70-х, де починає з'являтися яскравий колір. Ну і починають у 70-х вже з'являтися цілі серії іграшок, які мають різноманітне розфарбування".

Суспільне Рівне

Суспільне Рівне

"По іграшці можна сказати і охарактеризувати якусь дату. Ми пам'ятаємо фільм "Карнавальна ніч" і пісня про 5 хвилин. Актуальними були такі іграшки, де зупинився час на без 5-ти 12", – додає Ольга Морозова.

Суспільне Рівне

А ще ялинки прикрашали "бурульками".

Суспільне Рівне

Верхівка, як правило, була зірка, у 80-х роках могла і світитися, вмикатися в електрику.

Наприкінці 80-х-початку 90-х через, ймовірно, проблему зі склом, почали виготовляти пластмасові іграшки.

Суспільне Рівне

Іграшки-кулі – це взагалі тема для окремого сюжету, каже Ольга Морозова. Вони походять від яблук, якими 200 років тому прикрашали новорічні дерева в Німеччині.

Суспільне Рівне

"Але в один рік у Німеччині був неврожай на яблука і до Нового року вони вже не долежали. І був соціальний запит на круглу іграшку і зробили зі скла. Ця скляна куля мандрує майже два століття по всіх країнах Європи", – додає наукова співробітниця.

В музейній колекції є й сучасні такі іграшки. Але зараз у тренді, каже Ольга Морозова, – ось такі новорічні прикраси.

Суспільне Рівне

"Повертається традиція на іграшки ручної роботи. А якщо брати історію іграшки, то ми повертаємося на самий початок, коли виготовлення – це була домашня родинна атмосфера, всі сідали і всі її робили", – додає Ольга Морозова.