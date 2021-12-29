Різдво у "Хліві" малює художник з Рівненщини

Різдвяний сюжет у трикутнику на контрастах тепла й холоду пише художник Олександр Гурістюк. Працює він в художній галереї, яку відкрив у 2021-му році в селі Глинськ і назвав "Хлів". Сцену народження Ісуса Христа він пише в наївному стилі й трактує по-своєму.

Марія зі щойно народженим Ісусом, поруч віслюк і бик, справа проглядаються сліди Йосипа– він пішов за хмизом, щоб підкинути в майже згасле багаття, пояснює художник Олександр Гурістюк.

Фото: Суспільне Рівне

Традиційних для різдвяного сюжету персонажів художник зобразив по-своєму.

"Канони, звісно, намагаюся зберігати. Є ж Йосип, Богородиця, Немовля, бик і віслюк. Тільки хліва нема як споруди. Але тут інший задум: це пустеля, де нічого нема, а Немовля народилося, щоб усе збудувалося", – зазначив Олександр Гурістюк.

Фото: Суспільне Рівне

Щойно народженого Ісуса художник промальовує тонкими пензлями, бика – пальцями, а фактуру майже загаслого багаття зробив мастихіном.

"Працюю в примітивному стилі. Я професійний художник, але малюю так навмисне, тому що по-дитячому, хочеться, щоб наївне було. Жінка просто годує своє немовля, це вічна і дуже тепла тема. Наче й банальна, але її тяжко намалювати. А довкола все синє, небо, темрява, таємничість якась і холод", – пояснив задум митець.

Художник каже, що написав вже з десяток різдвяних сюжетів і всі вони різні. У цій композиції він вперше використав форму трикутника.

"Це ідеальна композиція. Але тут я застосував одну цікаву штуку – якщо по діагоналі провести лінії, то Ісус буде точно по центру. А ще тут є зв’язок такий, що сам здивувався. Богородиця тулить до себе Немовля, щоб зігріти, а Йосип так само тримає хмиз, від якого буде тепло в багатті. Я трактую це як втілення всього людства, яке має зігріти Спаситель. Картина ще в роботі і я її продовжую малювати", – зазначив художник.

Фото: Суспільне Рівне

Картину розміром метр на півтора Олександр Гурістюк планує завершити до 6 січня.

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