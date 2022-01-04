Майстриня з селища Млинів Інна Бірук на новорічні свята почала шити іграшкових гномів та оленів. Іграшки робить з тканини, вати, пінопласту, металевих болтів та паличок для їжі. Суспільне побувало в майстерні кравчині та бачило, як це відбувається.

Кравчиня Інна Бірук витрачає до п'яти годин на те, щоб зшити іграшку різдвяного оленя.

Фото: Суспільне Рівне

Млинівська майстриня 30 років шиє одежу, але на свята вперше почала виготовляти новорічні іграшки. Каже, спершу було важко, та тепер увійшла в потрібний ритм.

"Я сама в себе краду час, щоб зробити собі потіху. А то працюєш з основною роботою – штани, пальта, ремонти одягу, а для душі хочеться чогось приємного", – розповідає кравчиня Інна Бірук.

Фото: Суспільне Рівне

Іграшки пані Інна стала шити через ковідний карантин, коли у неї з'явилося багато вільного часу. Почала майстриня з ляльок-мотанок. Наприкінці 2021-го надумала зробити гнома, каже, до цього спонукала передсвяткова реклама.

"Зробила одного, другого, третього, виклала в Facebook. Всі почали писати: "Чи продаєш?" Почала робити під замовлення: на Італію відправила, на Польщу, у Львівську область, Дубно. І у нас в Млинові багато хто позамовляв", – додає Інна Бірук.

Зазвичай замовники іграшок просять пошити їм щось конкретне. Але кравчиня пояснює їм, що сама не знає кінцевого результату. Адже виготовлення іграшок – творчий процес.

Фото: Суспільне Рівне

Частину матеріалів, що використовує для іграшок, Інна Бірук припасала для основної роботи. Решту докуповувала – як от червоні фетрові шарфи чи елементи декору.

Фото: Суспільне Рівне

"З пінопласту роблю черевики. Китайські палички служать ніжками. Заготовки: шапочка для гномика, штанці, борода", – каже майстриня.

Деталі скріплює за допомогою гарячого пістолету та болтів. Різдвяні іграшки Інна Бірук планує робити, доки триватимуть свята.

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