Майстриня з селища Млинів Інна Бірук на новорічні свята почала шити іграшкових гномів та оленів. Іграшки робить з тканини, вати, пінопласту, металевих болтів та паличок для їжі. Суспільне побувало в майстерні кравчині та бачило, як це відбувається.
Кравчиня Інна Бірук витрачає до п'яти годин на те, щоб зшити іграшку різдвяного оленя.
Млинівська майстриня 30 років шиє одежу, але на свята вперше почала виготовляти новорічні іграшки. Каже, спершу було важко, та тепер увійшла в потрібний ритм.
"Я сама в себе краду час, щоб зробити собі потіху. А то працюєш з основною роботою – штани, пальта, ремонти одягу, а для душі хочеться чогось приємного", – розповідає кравчиня Інна Бірук.
Іграшки пані Інна стала шити через ковідний карантин, коли у неї з'явилося багато вільного часу. Почала майстриня з ляльок-мотанок. Наприкінці 2021-го надумала зробити гнома, каже, до цього спонукала передсвяткова реклама.
"Зробила одного, другого, третього, виклала в Facebook. Всі почали писати: "Чи продаєш?" Почала робити під замовлення: на Італію відправила, на Польщу, у Львівську область, Дубно. І у нас в Млинові багато хто позамовляв", – додає Інна Бірук.
Зазвичай замовники іграшок просять пошити їм щось конкретне. Але кравчиня пояснює їм, що сама не знає кінцевого результату. Адже виготовлення іграшок – творчий процес.
Частину матеріалів, що використовує для іграшок, Інна Бірук припасала для основної роботи. Решту докуповувала – як от червоні фетрові шарфи чи елементи декору.
"З пінопласту роблю черевики. Китайські палички служать ніжками. Заготовки: шапочка для гномика, штанці, борода", – каже майстриня.
Деталі скріплює за допомогою гарячого пістолету та болтів. Різдвяні іграшки Інна Бірук планує робити, доки триватимуть свята.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram