Незвичні смаколики. У зоопарку Маріуполя тварин годують непроданими ялинками

Близько тисячі ялинок, які не встигли розпродати до новорічних свят відвезли до маріупольського зоопарку. Непроданими деревами годують тварин, повідомив кіпер зоопарку Олег Савченко.
Дерева до зоопарку привезли з ялинкових базарів і тепер годуватимуть ними верблюдів, кіз, ослів, оленів, лам та баранів.
По-перше, ялинка – це хвоя, вітамінна добавка. Голка – це листочок, живий листочок... Даємо цілою, не подрібнюємо, вони з'їдають листочки, дрібну гілочку, обгризають кору, все інше йде на опалення приміщень. Якщо подрібнювати, то буде деревина, це смола, не дуже добре", — розповів кіпер зоопарку.
Годують ялинками тварин переважно ввечері. Задля їх безпеки, працівники зоопарку приймають тільки ті дерева, що не прикрашали іграшками та гірляндами.
"Ця ялинка не стояла в теплі, на ній не висіли іграшки та гірлянди. Гірлянди чіпляють на скріпки, зав'язки, на дроти. Якщо цей дріт потрапить до шлунку, тварина може загинути", — пояснив Савченко.
Кіпер зоопарку розповів, що для 10 кіз достатньо однієї ялинки, тоді як верблюд 1 ялинку з’їдає сам. За словами Савченка, дерев вистачить аби годувати тварин зоопарку щонайменше півтора місяця.
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