У Нью-Йорку заарештували шкільну вчительку біології Лаура Руссо. Вона вакцинувала 17-річного учня від COVID-19 вдома. Жінці загрожує до чотирьох років позбавлення волі, якщо суд визнає її винною.

Про це повідомляє BBC, місцева поліція.

"54-річна підсудна Лаура Паркер Руссо із Саміт-авеню, перебувала у своєму будинку, де вона зробила ін'єкцію вакцини проти коронавірусу 17-річному хлопцю", — ідеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що вчителька не має відповідної медичної підготовки або юридичного права вакцинувати людей. Крім того, вона не отримала дозволу батьків свого 17-річного учня на вакцинацію.

Водночас повідомляється, що учень, який отримав вакцину, зробив це з власної волі. По завершенню процедури він прийшов додому та розповів батькам про вакцинацію. А батьки звернулися до поліції.

Момент щеплення учень та вчителька зняли на відео.

Працівники поліції кажуть, що наразі невідомо звідки Лаура отримала доступ до вакцини. Крім того, застосування цієї вакцини у США дозволене лише для осіб віком від 18 років.

Наразі Луару Руссо відсторонили від викладання. Судове засідання призначене на 21 січня.

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