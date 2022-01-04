За добу 3 січня у США виявили понад 1 мільйон нових хворих на коронавірус. За словами експертів, це — світовий добовий максимум.

За даними статистики університету Джонса Хопкінса у Балтіморі точний показник становить 1 076 889 випадків, 1688 хворих померли.

Як зазначають експерти тепер США із загальним населенням у 329 млн можна вважати країною, що найбільше постраждала від пандемії, передає DW. Як заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, крива нових інфекцій у країні зростає "практично вертикально".

Попередній добовий максимум в країні зафіксовано 1 січня і він становив 590 тисяч нових хворих. До цього на першому місці в офіційній статистиці займала Індія, де 7 травня 2021 вірус нового типу був виявлений більш ніж у 414 тисяч людей.

Що відомо

За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. За добу 36 289 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

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