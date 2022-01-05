Восьмирічна кропивничанка Маргарита Частакова створила відеоблог про книги. Розповіла Суспільному, що таку тему обрала, бо любить читати. Батьки захоплення доньки підтримали і допомагають. Щотижня дівчинка розповідає про одну книжку, нині має майже двісті п’ятдесят підписників.

Відеоблог “Марго-книголюбка” Маргарита Частакова створила півтора роки тому, у ньому розповідає про прочитані нею книги.

Каже, ідея створити відеоблог виникла підчас карантину. “Було дуже нудно і я дивилась інші ютуб канали і захотіла завести свій канал, але не про хом’ячків, а про книжки”.

Маргарита рано навчилася читати. За півтора роки прочитала 120 книг, розповідає її мама Надія Гармазій.

“Якщо книжка подобається, то вона сама вирішує, робити на неї огляд чи ні. В нас дуже багато книжок вдома і читає вона набагато більше, ніж робить оглядів. Тому, що на огляд потрібно багато часу, багато зосередженості. Не все з прочитаного їй подобається”.

Суспільне: Кропивницький

Маргарита говорить, першу книга яку прочитала – це “Найд” Віктора Терена. “Зараз читаю "Володар Жахів", нещодавно прочитала "Лесика" та "Емі"".

Дівчинка зробила 60 оглядів книг. Монтаж відео робить тато, мама допомагає скорочувати тексти оглядів.

Надія Гармазій говорить, мета єдина – це саморозвиток доньки, тому що чим більше вона читає, тим більше вона хоче потім про це розповідати.

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