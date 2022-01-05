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COVID-19: як на Херсонщині працюватимуть центри та пункти вакцинації на різдвяні свята
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COVID-19: як на Херсонщині працюватимуть центри та пункти вакцинації на різдвяні свята

Світлана Піцан
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COVID-19: як на Херсонщині працюватимуть центри та пункти вакцинації на різдвяні свята Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

На Херсонщині 7 січня в усіх центрах та пунктах вакцинації від COVID-19 вихідний.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook

В інші дні вони працюватимуть за звичайним графіком.

Що відомо:

  • В Херсонській області працює 92 стаціонарні пункти щеплення та 10 центрів масової вакцинації населення.
  • Після новорічних свят центри та пункти вакцинації відновили роботу.
  • У Херсонській області за минулу добу, 4 січня, виявили 112 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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