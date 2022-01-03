У Херсоні після свят відновили роботу центри вакцинації

Центри вакцинації у Херсоні відновили свою роботу після новорічних вихідних. Чи є сьогодні охочі вакцинуватися від COVID-19, з'ясовувало Суспільне.

Один із центрів розташований у лікарні імені Тропіних.Марія Звєрєва прийшла до нього, щоб зробити друге щеплення.

"Це необхідно мені і треба для мого здоров`я", - каже жінка.

Заступниця медичного директора лікарні ім.Тропіних Світлана Пшенична розповіла, що за пів дня до їх центру прийшли близько 50 херсонців.

"Центр вакцинації працює в післясвяткові дні за звичайним графіком – з 8:00 до 16:00 години. 7-го січня також буде вихідний день. А субота, неділя працюємо також за звичним графіком з 8:00 до 16:00. На сьогодні ми викликали пацієнтів на другу вакцинацію, кому це за терміном необхідно зробити. Звичайно, святкові дні впливають на відвідуваність. Деякі, коли ми запрошували, просилися на 4-е, 5-е січня. Це допускається", - пояснює лікарка.

Сьогодні так само працюють і пункти вакцинації у поліклініках в мікрорайонах Корабел та Шуменський. Також 3-го січня відновив свою роботу центр вакцинації у торговельно-розважальному центрі "Фабрика". О 12:00 тут черги не було. Херсонець Юрій Солодських прийшов на друге щеплення.

"Всі роблять, треба робити, то і робимо. Вчора мав отримати друге щеплення. Але ж був вихідний. Почуваюся добре", - каже Юрій.

Сімейна лікарка Людмила Мартиненко, яка цього дня працює в центрі вакцинації, розповіла, що за пів дня сюди прийшли близько 40 людей.

"В наявності є вакцини Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer. Люди досить активно, попри святкові дні, беруть участь у вакцинації", - каже Людмила.

За її словами, останнім часом кількість охочих вакцинуватися від COVID-19 зменшилася.

Що відомо:

У Херсонській області за минулу добу, 2 січня, діагностували 39 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 3 дитини.

За попередню добу, 1 січня, на Херсонщині підтвердили лише один новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Станом на 1 січня за даними Міністерства охорони здоров'я, рівень захворюваності на COVID-19 в Дніпропетровській та Херсонській областях відповідає "зеленому" рівню небезпеки.

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