На Херсонщині за добу зафіксували 112 нових випадків захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 4 січня, виявили 112 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Найбільше випадків діагностували у Херсонському районі - 59, ще 27 виявили у Бериславському, 13 - у Скадовському, 12 - у Каховському. Один випадок зафіксували у Генічеському районі.

Стан хворих задовільний, 85 хворих - на самоізоляції, 27 - госпіталізували до лікарень.

Також за минулу добу одужало 18 людей, померло п'ятеро.

Тож наразі в області 78 961 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них 75 036 людей побороли недуг, 1183 людини інфіковані COVID-19, 2742 людини померли.

Що відомо:

За минулу добу, 3 січня, на Херсонщині зафіксували 16 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber