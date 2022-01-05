На Херсонщині за добу зафіксували 112 нових випадків захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 4 січня, виявили 112 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.
Найбільше випадків діагностували у Херсонському районі - 59, ще 27 виявили у Бериславському, 13 - у Скадовському, 12 - у Каховському. Один випадок зафіксували у Генічеському районі.
Стан хворих задовільний, 85 хворих - на самоізоляції, 27 - госпіталізували до лікарень.
Також за минулу добу одужало 18 людей, померло п'ятеро.
Тож наразі в області 78 961 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них 75 036 людей побороли недуг, 1183 людини інфіковані COVID-19, 2742 людини померли.
Що відомо:
- За минулу добу, 3 січня, на Херсонщині зафіксували 16 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
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