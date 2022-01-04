На Херсонщині понад 700 людей отримали бустерну дозу щеплення від COVID-19

На Херсонщині 709 людей щепились третьою дозою - бустерною. Наразі її можна отримати у кожному зі стаціонарних пунктів та центрів масової вакцинації, які працюють в області.

Про це йдеться на офіційному сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

4 січня бустерну дозу отримав і головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич. Він вакцинувався у поліклініці №1 лікарні імені Є.Є. Карабелеша.

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація Головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич

Як розповіла експерт з інфекційних хвороб Ольга Демидюк, щеплення бустерною дозою вводиться насамперед для посилення імунітету. Для цієї дози рекомендовано використовувати м-РНК-вакцини - Moderna або Pfizer:

"Не варто плутати бустерну та додаткову дози вакцин. Бустерну дозу вводять для посилення її ефективності, а додаткову - для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту. Третю бустерну дозу запровадили для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. ЇЇ оптимально проводити через пів року від отримання останньої дози вакцини. Додаткова доза вводиться у період від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення від коронавірусу", - каже Демидюк.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини?

Люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо)

Люди з ВІЛ-інфекцією

Люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин

Люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію

Люди після хімієтерапії або променевої терапії

Люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації

Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою були введені дві попередні. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами.

Якщо людина отримала дві дози вакцини за змішаною схемою, то третю (додаткову) дозу роблять вакциною, що використовувалась для введення другої дози.

Що відомо:

За минулу добу, 3 січня, на Херсонщині зафіксували 16 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 1 дитина.

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