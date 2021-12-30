Як домогтися компенсації за зіпсований відпочинок — розповідають експерти

200 пасажирів літака авіакомпанії Azur Air Ukraine понад дві доби чекали на виліт до Шарм-ель-Шейха, рейс скасовували через заледеніння борту та гвинтів. Зрештою, рейс таки виконали й пасажири дісталися місця призначення 30 грудня.

Менеджерка з туризму Катерина Сиваш каже: туристи мають розуміти, що скорегувати дати відпочинку у передноворічний період зазвичай неможливо, адже готелі заброньовані на тижні вперед. Втім, можна розраховувати на грошову компенсацію.

"Після повернення, всі туристи повинні звернутись через агента з тим, щоб написати рекламацію і попросити компенсувати невитрачені ночі проживання у зв’язку з тим, що літак чартерної авіакомпанії не зміг зробити виліт вчасно і, як показує практика, певні грошові повернення туристам надходять", — каже вона.

Адвокат Дмитро Гладкий розповів Суспільному алгоритм вирішення подібних ситуацій. Якщо це туристична подорож і укладено договір із турагентом, чи туроператором, перш за все, варто дивитися на умови договору, у якому, зазвичай, детально описані всі причини затримки, відкладення чи скасування рейсів. У випадку переговорного процесу або суду сторони керуватимуться саме договором:

"Якщо ж ми говоримо про те, що пасажир купує квитки окремо від туроператора, тур агента, то і взаємовідносини з авіаперевізником будуть прямі. У тому випадку, якщо рейс затримується і є прямий договір з авіаперевізником, в такому випадку слід фіксувати цей факт. Звернутись до аеропорту у довільній формі, але письмовій, з тим, аби вони підтвердили факт такої затримки. Потім звернутись до авіаперевізника, вказавши обставини, те, що є певні втрати від такої затримки", — каже юрист.

За словами Дмитра Гладкого, правовідносини в такому випадку регулюються Законом про Захист прав споживачів. Термін надання відповіді для авіакомпанії, зазвичай, більший ніж місяць, і може сягати 90 діб.

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