На Миколаївщині перекинулася вантажівка з олією. Що відомо

У Миколаївській області ввечері 4 січня на автодорозі Н-11 "Миколаїв — Дніпро" поблизу залізничного переїзду "Добровольський", у межах села Новодмитрівка Новобузької територіальної громади у Баштанському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова.

"Автомобіль DAF з автоцистерною, завантаженою соняшниковою олією, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся на бік. У результаті автопригоди з пошкодженої вантажівки почала витікати олія. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП водій вантажівки DAF суттєво не постраждав", – розказала Інна Парфенова.

За словами секретаря Новобузької міської ради Валентини Остапенко, станом на 5 грудня 9:00 ранку на місці пригоди працює спецтехніка, яка намагається прибрати від залізничної колії перевернутий автомобіль.

"Для того, щоб не створювати небезпеку руху потягу, вантажівку вирішили відтранспортувати трохи далі від колії. Приватний підприємець з громади надав комбайн – вантажівку відтягнули від залізничної колії", – розказала Валентина Остапенко.

На місці пригоди станом на 9:00 працюють власник вантажівки, водій і спецтехніка, що намагається поставити вантажівку на колеса.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.