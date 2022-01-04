У Маріуполі вперше хірурги Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова провели операцію жінці з розривом аневризми аорти. Про це Суспільному повідомив директор Кардіо-судинного центру Маріуполя Сергій Орлеанський.

Другого січня 70-річна жінка поступила до лікарні зі скаргами на запаморочення та біль у животі. За словами лікаря-хірурга Антона Матасова, у пацієнтки виявили розшарування аневризми з ознаками розриву.

Після обстеження жінці призначили операцію, яку робили місцеві лікарі, разом з кардіохірургами з Києва. Хірургів з Києва доставили санавіацією.

На місце розриву аневризми аорти, у черевному відділі, встановили синтетичний протез. Операція тривала близько двох годин. Наразі пацієнтка у реанімації, розмовляти з журналістами відмовилася через слабкість.

"Ці операції належать до високоспеціалізованої допомоги й потрібно, щоб було забезпечення. Цього не можна зробити в кожній лікарні. Ось протези, наприклад: протезів, на жаль, у нас немає, їх нам привезли. Без протезів операцію проводити неможливо", — розповів Антон Матасов.

За словами Матасова, виявити такі захворювання можливо передчасно, під час ультразвукової діагностики черевної порожнини, яку бажано проходити щорічно.

Як повідомив Сергій Орлеанський робитимуть подібні операції й надалі.

"Завдяки тому, що у нас є договір з НСЗУ, за цією програмою, ми купуватимемо і протези та витратні матеріали, потрібно просто фінансування адекватне", — наголосив директор Кардіо-судинного центру Маріуполя.

Скільки часу займе реабілітація пацієнтки лікарі наразі не говорять.

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