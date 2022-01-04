На тлі скликаного на 7 січня позачергового засідання НАТО щодо України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із державною секретаркою у закордонних справах Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Глави української та британської дипломатій скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС", — йдеться у повідомленні.

Трасс, як ідеться у повідомленні МЗС, запевнила у підтримці України в протидії російській збройній агресії та наголосила на відданості принципу "жодних рішень про Україну без України".

Також Трасс поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії. Міністри також обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді в червні.

Що відомо

НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі 30 грудня. Перемовини тривали близько 50 хвилин. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив 30 грудня, що РНБО не бачить загроз для "відкритої агресії з боку Російської федерації".

29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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