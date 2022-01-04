Через брак грошей на закупівлю літератури бібліотеку Житомирської обласної організації Українського товариства сліпих два роки не поповнюють книгами, написаними шрифтом Брайля. Із 22 тисяч книг, які є в бібліотеці Товариства, шрифтом Брайля написані 109. Про це Суспільному розповіла бібліотекарка Тетяна Завязун.

За її словами, бібліотечний фонд не поповнюють, бо книжки шрифтом Брайля дорого коштують.

"Не поповнюємо фонд через брак коштів. Книги, написані шрифтом Брайля, дорогі: середня ціна – від 300 до 400 гривень. А якщо книга виконана у гарному форматі, то вона може коштувати і до 800 гривень. Шрифт Брайля – це набір символів з шести крапок у різних комбінаціях. Це можуть бути і цифри, і ноти. Наразі фонд бібліотеки у нас включає майже 22 тисячі книг, але, в основному, у нас аудіокниги. Шрифтом Брайля всього 109 книжок. Раніше, ще у радянські часи, була велика бібліотека. Частину передали до спеціальної школи. Були і підручники, і політична література, і науково-політична. Зараз, в основному, художні твори, поезія", – розповіла Тетяна Завязун.

Фото: Суспільне Житомир Бібліотекарка Тетяна Завязун каже, що вони мають 109 книжок шрифтом Брайля

Фото: Суспільне Житомир Шрифт Брайля – це набір символів з шести крапок у різних комбінаціях

Сама бібліотека розміщена у кімнаті гуртожитку для незрячих.

"Ця бібліотека обслуговує людей незрячих і слабозорих – перша, друга група по зору. Людей у нас багато, але через пандемію і карантини ми трохи втратили читачів. Шрифтом Брайля читають переважно люди старшого віку – вони краще розуміють, коли самі читають. А молодь більше переходить на аудіокниги", – каже бібліотекарка.

Фото: Суспільне Житомир Бібліотека житомирського Товариства сліпих розміщена у кімнаті гуртожитку

36-річний незрячий житомирянин Леонід Прилипко кореспондентам Суспільного розповів, що в бібліотеку ходить з 16 років і починав читати саме шрифтом Брайля. Нині перейшов на аудіокниги, бо йому так легше. Але вчити шрифт Брайля, каже, все ж таки треба.

Фото: Суспільне Житомир Леонід Прилипко каже, що йому більше подобаються аудіокниги, але шрифт Брайля все одно треба знати

"Я вважаю, що обов'язково треба вчити людям, які не бачать. Наразі суспільство йде назустріч таким людям. Зараз почали писати шрифтом Брайля і на упаковках ліків, і на табличках на дверях – там вказані назви, напрямки, куди йти і що треба зробити. Це дуже важливо. Є люди, які гарно орієнтуються і краще зрячого доходять, куди їм треба. Але куди вони дійшли і де той кабінет, вони не знають. А так почитають – і все знають", – каже Тетяна Завязун.

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