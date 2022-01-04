На проспекті Миру, 9, почали облаштовувати новий сквер – за планом об’єкт мають здати в квітні 2022 року, але через погодні умови роботи можуть затягнутися до початку літа. Про це Суспільному розповів керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов.

За його словами, це четвертий із шести скверів Житомира, де запланували провести реконструкцію.

"Зараз там підводять комунікації, закладають мережі під освітлення, встановлюють систему автоматичного поливу – те, що можна робити у зимовий період. Плитку кластимуть, коли це дозволятиме погода", – поінформував В'ячеслав Глазунов.

Фото: Суспільне Житомир Зараз на місці майбутнього скверу розкопки – підводять комунікації

Кореспонденти Суспільного побували на проспекті Миру, 9 – на місці майбутнього скверу зараз ростуть дерева. Анатолій Маґаз, котрий живе у мікрорайоні Богунія 33 роки, розповів, що пам`ятає, як жителі навколишніх будинків закладали зелену зону.

"Спочатку жителі самі садили ці дерева, котрі за 33 роки виросли в ліс. Необлаштований був. Ми хотіли, щоб зробили сквер, бо боялися, що тут буде стоянка для автомобілів. Адже тут є ринок – один, другий, – а ще продовольчий магазин, з’явилися торгові точки. Там немає де ставити автомобілі", – говорить Анатолій Маґаз.

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Маґаз каже, що люди висадили дерева кілька десятків років тому

Фото: Суспільне Житомир Зараз на місці майбутнього скверу ростуть дерева

Ще одна місцева жителька Людмила Латкіна погоджується з тим, що сквер треба реконструювати. Каже, що нинішня зелена зона – занедбана і її варто осучаснити та привести до ладу.

Фото: Суспільне Житомир Людмила Латкіна говорить, що нинішня зелена зона виглядає занедбаною

"Не проти робіт, звісно, – говорить Олена Тисанчук. – Ми часто ходимо через цей скверик – тут є стежечка. Якщо нам зроблять сквер, то ми не проти. Навпаки – дуже добре".

Фото: Суспільне Житомир Олена Тисанчук каже, що підтримує реконструкцію скверу

За паспортом об'єкта завершити облаштування скверу мають у квітні 2022 року, але в зазначені терміни можуть і не вкластися.

"Ми почали реконструкцію в зимовий період, тому все залежить від погодних умов. Якщо погода дозволятиме – роботи проводитимуться, якщо будуть мінусові температури – роботи, звісно ж, призупинять. Тому терміни будуть подовжені. Сподіваємося, що до початку літа роботи будуть завершені", – сказав у коментарі Суспільному В'ячеслав Глазунов.

Загальна вартість проєкту реконструкції скверу на проспекті Миру, 9, складає 3 мільйони 400 тисяч гривень.

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