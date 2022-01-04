Житомирська волонтерка Олена Станішевська виходила собаку Лагуну, яку 4 січня 2021 року збила автівка – після реабілітації пес почав ходити. На операцію та післяопераційне лікування тварини знадобилося близько 70 тисяч гривень.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з Оленою, яка розповіла, що підібрала збитого пса на вулиці Вільський Шлях у Житомирі. Лікарі-ветеринари сказали, що у тварини пошкоджений спинний мозок, тому пес не відчуває задніх лап. Відтоді Олена почала лікувати пса.

"Лікар сам казав, що дає всього 30% на те, що Лагуна буде ходити після операції, але операція пройшла успішно. Коли ми приїхали на реабілітацію, то з нею там щодня займалися – ходіння на біговій доріжці, обов'язково басейн, електрофорез, статики", – каже волонтерка.

Фото: Суспільне Житомир Волонтерка Олена підібрала і виходила собаку, якого на вулиці збила автівка

На лікування та реабілітацію Лагуни жінка витратила близько сімдесяти тисяч гривень. Гроші збирала у соцмережах.

"І з Німеччини гроші висилали, і на польських сайтах я відкрила збір, і по всій Україні збирали, – говорить волонтерка. – Різні були суми – від двох-п'яти і до 1000 гривень. Ми виставляли відео процесу і обов’язково були звіти".

Фото: Суспільне Житомир Лагуна не відчувала задніх лап через пошкодження спинного мозку

Курс реабілітації тривав до 21 травня 2021 року. Після того Олена привезла тварину до своїх батьків у село Світин.

"Вона увійшла сюди, як господарка, коли її привезли. Зайшла у хвіртку, ніби тут і жила. Була дуже худенька і спішила їсти, бо боялася, що хтось забере. В неї тут простір і немає жодних обмежень", – розповів Микола Станішевський.

Фото: Суспільне Житомир Микола Станішевський каже, що Лагуна була худою і їла похапцем, боячись, що їжу відберуть

Фото: Суспільне Житомир Зараз Олена знову лікує собаку

Наприкінці грудня Лагуна знову захворіла – їй діагностували запалення спинного мозку.

"В Лагуни знову запалення спинного мозку, але не в тому місці, де робили операцію. Зараз вона знову проходить курс лікування – уколи, крапельниці. Вона встає, ходить, але поки є запалення, то їй це важко дається. Вона себе виходила, я її виходила і батьки попрацювали – сподіваємося, вона зараз встане, підлікується і все буде добре", – каже Олена.

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