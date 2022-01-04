3 січня в Кривому Розі, на шахті "Жовтнева" комбінату "Кривбасзалізрудком", сталася зупинка транспортної кліті: упродовж 10 годин ранкова зміна гірників не могла піднятися на поверхню. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Михайло Волинець.

За його даними, 24 працівники 10 годин провели у кліті, в замкненому просторі у підвішеній кліті.

"Близько півночі людей підняли на поверхню.Щодо причин аварійної ситуації має розібратися комісія та компетентні уповноважені органи із залученням експертів. Бо 10 годин у кліті – не жарти для фізичного та психологічного здоров’я... Я вже мовчу про природні потреби людини. Працівникам, які вчора опинились в цій пастці обіцяють виплатити компенсацію", – розповів він.

Інформацію про те, що працівники понад 10 годин не могли піднятися на поверхню, Суспільному підтвердив керівник первинної організації Незалежної профспілки гірників України на комбінаті "Кривбасзалізрудком" Анатолій Долгополов.

За словами працівниці шахти, яка попросила Суспільне не вказувати її ім’я та посаду через побоювання тиску з боку керівництва шахти, уся ранкова зміна, а це понад сто людей, не мала можливості виїхати на поверхню.

Вона каже: проблема – в аварійному обладнанні та аварійному стані основного ствола, яким зазвичай підіймали гірників.

"Питання не в тому, о котрій ми маємо піднятися на поверхню, тут питання у тому, що обладнання в аварійному стані. Вона могла вийти з ладу й о першій годині, і о третій годині, і могла вийти з ладу о першій ночі. Не витримала електрика. Це не основний ствол – основний у нас в аварійному стані. Якась комісія дала дозвіл на використання цього ствола, і зараз він діє як основний, а взагалі-то він вважається вентиляційним", – розповіла працівниця.

Що кажуть на підприємстві та в рятувальних службах

Представниця пресслужби підприємства Василина Котович, відмовилася від коментаря кореспондентам Суспільного і порадила звернутися до приймальні. Там інформацію не підтвердили й не спростували.

Представники пресслужб рятувальників у Кривому Розі – держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Чередниченко та гірничорятувальної Владислав Смоляний повідомили Суспільному про те, що комбінат "Кривбасзалізрудком" не звертався до них по допомогу.

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