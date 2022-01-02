У Дніпрі через пожежу в дачному будинку загинув чоловік

У Дніпрі через пожежу, яка сталася 2 січня вранці, загинув чоловік. Про це йдеться на сайті управління ДСНС в області.

За повідомленням, горів дачний будинок садового товариства «Проєктувальник», розташованого на житловому масиві Ігрень.

Через надто вузький проїзд, до палаючого будинку зміг під’їхати лише один пожежно-рятувальний автомобіль, розповіли рятувальники.

Їм довелось додатково прокладати рукавну лінію, довжина якої склала майже пів кілометра.

Фото: ДСНС в області Рятувальники проклали півкілометровий "рукав" для гасіння пожежі

Усередині помешкання виявили обгоріле тіло чоловіка.

За дві години пожежу ліквідували. Вигоріло 60 квадратних метрів будинку. Причини пожежі з'ясовує поліція.

Що відомо

За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули.

Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50,95 га лісу.

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