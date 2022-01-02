У Дніпрі через пожежу в дачному будинку загинув чоловік

У Дніпрі через пожежу, яка сталася 2 січня вранці, загинув чоловік. Про це йдеться на сайті управління ДСНС в області.
За повідомленням, горів дачний будинок садового товариства «Проєктувальник», розташованого на житловому масиві Ігрень.
Через надто вузький проїзд, до палаючого будинку зміг під’їхати лише один пожежно-рятувальний автомобіль, розповіли рятувальники.
Їм довелось додатково прокладати рукавну лінію, довжина якої склала майже пів кілометра.
Фото: ДСНС в області
Усередині помешкання виявили обгоріле тіло чоловіка.
За дві години пожежу ліквідували. Вигоріло 60 квадратних метрів будинку. Причини пожежі з'ясовує поліція.
Що відомо
- За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули.
- Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50,95 га лісу.
Читайте також
- Три найрезонансніші надзвичайні події Дніпропетровщини 2021 року
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро