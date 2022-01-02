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У Дніпрі через пожежу в дачному будинку загинув чоловік
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У Дніпрі через пожежу в дачному будинку загинув чоловік

Юлія Підгола
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У Дніпрі через пожежу в дачному будинку загинув чоловік Фото: ДСНС в області

У Дніпрі через пожежу, яка сталася 2 січня вранці, загинув чоловік. Про це йдеться на сайті управління ДСНС в області.

За повідомленням, горів дачний будинок садового товариства «Проєктувальник», розташованого на житловому масиві Ігрень.

Через надто вузький проїзд, до палаючого будинку зміг під’їхати лише один пожежно-рятувальний автомобіль, розповіли рятувальники.

Їм довелось додатково прокладати рукавну лінію, довжина якої склала майже пів кілометра.

У Дніпрі через пожежу в дачному будинку загинув чоловікФото: ДСНС в області

Рятувальники проклали півкілометровий "рукав" для гасіння пожежі

Усередині помешкання виявили обгоріле тіло чоловіка.

За дві години пожежу ліквідували. Вигоріло 60 квадратних метрів будинку. Причини пожежі з'ясовує поліція.

Що відомо

  • За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули.
  • Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50,95 га лісу.

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