З ранку 31 грудня 2021 року по ранок 3 січня 2022 року патрульні області отримали понад 1100 викликів. Про це під час пресконференції розповіла речниця патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко.

За її словами, переважали виклики з приводу домашнього насильства (36 випадків) та хуліганських дій (105 випадків).

За 3 дні сталось 40 дорожньо-транспортних пригод, з яких 4 із травмованими.

Також патрульні виявили 44 водія, які керували авто з ознаками алкогольного сп’яніння.

Небайдужі громадяни повідомляли про нетверезих водіїв.

На всіх цих водіїв було складено адміністративні матеріали за статтею керування у стані алкогольного сп’яніння.

У минулому році за період з 1 по 3 січня патрульні області отримали 1015 викликів.

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