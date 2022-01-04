На Луганщині засудили жінку за фальшиве свідоцтво про вакцинацію

У Луганській області суд виніс вирок жінці яка користувалася підробним свідоцтвом про вакцинацію. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Луганської прокуратури Катерина Тиріна.
"У листопаді в одному з закладів Сєвєродонецька під час перевірки жителька Сєвєродонецька пред’явила поліцейським підроблений документ про вакцинацію", — повідомила Катерина Тиріна.
Катерина Тиріна додала, що жінка визнала свою вину. Суд призначив їй штраф.
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