Першого січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Про це Суспільному розповіла заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.

За її словами, Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера, – каже Наталія Чижевська. – Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося".

Наталія Чижевська розповіла, що Ігор Тичина народився у 2001 році.

"Хлопець закінчив у Коростені школу №10, – каже Наталія Чижевська. – Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом".

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.

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