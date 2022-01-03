На Житомирщині станом на 3 січня слідчі встановлюють причетних до наруги над могилами у селі Слобода-Селець Станишівської ОТГ. Призначені експертизи та вивчаються записи з камер відеоспостереження, що розташовані найближче до кладовища. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, поліцейські проводять необхідні слідчі дії для перевірки обставин та встановлення причетних або причетного до правопорушення.

"Взяли заяви у потерпілих, – каже Алла Ващенко. – Вже призначені експертні дослідження, вивчаються записи камер відеоспостереження. Наруга над могилою карається покаранням від штрафу до трьохрічного позбавлення волі".

Фото: Суспільне Житомир Алла Ващенко

Фото: Суспільне Житомир

Зруйновані пам'ятники на кладовищі у селі Слобода-Селець побачили першого січня люди, які прийшли на могилу до рідних, каже Ніна Мельничук. За словами жінки, невідомі зруйнували могилу її чоловіка.

"31 грудня був похорон і люди бачили, що могилки стояли цілі і було все нормально, – каже Ніна Мельничук. А от першого січня, коли принесли сніданок на могилку, то побачили це жахіття. Дуже багато є пенсіонерів, які не можуть відновити ці пам'ятники. Є сім'ї, в яких по два пам'ятники розбиті".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Ніна Мельничук

Фото: Суспільне Житомир

"Мого похованого чоловіка потривожили фактично ще раз, – каже потерпіла у справі Оксана Бурилко. – Точних версій ніхто не може сказати. Один таксист казав, що привозив четверо п'яних людей, але не факт, що вони пішли на кладовище. Одні люди чули і думали, що то салюти, коли тут громилося все".

Фото: Суспільне Житомир Оксана Бурилко

Фото: Суспільне Житомир

Житель села Слобода-Селець Володимир Дикий доглядає за цвинтарем. Чоловік розповів, що кладовище розміщене далеко від людських обійсть та не огороджене, тому, за його словами, непомітно зайти на територію може будь-хто.

"При вході лише огорожа і все, а охорони немає ніякої, – каже Володимир Дикий. – Пам'ятники певно штовхали. Вони тримаються на арматурі. Лише один пам'ятник підлягає ремонту, а всі інші – ні".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Володимир Дикий

Фото: Суспільне Житомир

Що відомо

В ніч з 31 грудня на 1 січня у селі Слобода-Селець невідомі пошкодили гранітні пам'ятники на місцях поховання 14 людей.