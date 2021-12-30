З початку 2022 року у чотирьох дитячих лікарнях області українську мову для дітей із порушеннями слуху перекладатимуть українською жестовою мовою. Це стало можливим завдяки підписаній угоді з надання послуг сурдоперекладачів між лікувальними закладами та Житомирською спецшколою №2. Про це Суспільному розповів директор житомирської обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Довгополий.
За його словами, з 2022 року до лікарень будуть висуватися вимоги щодо забезпечення перекладу на українську жестову мову в разі звернення людей зі зниженим слухом.
"Виходячи з цих вимог ми підписали угоду з Житомирською спеціальною школою №2 на надання послуг з сурдоперекладу", – каже Юрій Довгополий.
За словами виконуючого обов'язки директора житомирської спеціальної школи №2 Миколи Міняйла, договір передбачає, що у разі необхідності працівники лікарні зв'яжуться зі спецшколою, фахівці якої зроблять сурдопереклад.
"Я вже 9 років працюю керівником такого закладу, – каже Микола Міняйло. – За дев'ять років держава вперше запроваджує таку програму, яка полегшить життя нечуючим людям та людям зі слабким слухом. Допомога надаватиметься оперативно".
Сурдопереклад здійснюватиметься у режимі онлайнконференції.
"Під час відеозв'язку нечуючий пацієнт звертатиметься зі своєю проблемою до працівника спецшколи, який робитиме сурдопереклад, – каже Микола Міняйло. – Ми надаватимемо таку допомогу на волонтерських засадах. У нас є три працівники, які знають, що в разі такого відеодзвінка робитимуть сурдопереклад".
Вчителька спецшколи №2 Марина Зарицька, яка працює у закладі з 2006 року, знає жестову мову з дитинства.
"Для мене це буде трохи складно, бо доведеться поєднувати основне місце роботи і надання цих послуг, – каже Марина Зарицька. – Але я погодилася, тому що маю нечуючих батьків. З дитинства я і моя сестра завжди разом із батьками ходили до лікарні, тому що нечуючій людині дуже важко пояснити, що у неї болить, як болить. А сурдоперекладач може детально донести цю інформацію до лікаря, аби той міг призначити лікування".
Юрій Довгополий каже, що договір підписали на рік. Він діятиме до 31 грудня 2022 року.
"З укладанням таких угод поліпшується життя нечуючих людей, – каже Микола Міняйло. – З нашою спецшколою вже заключили угоду чотири медичні заклади: Житомирська обласна дитяча лікарня, Романівська районна лікарня, Ємельчинська районна лікарня і Попільнянська селищна лікарня".
Тамара Висоцька – мама дитини з порушеннями слуху.
"Мені доводилося разом із дитиною лягати до лікарні, бо у медзакладах, дійсно, ніхто не знає жестову мову, – каже Тамара Висоцька. – З підписанням цієї угоди зніметься багато проблем для нечуючих дітей і нечуючих сімей. Це стане величезною допомогою".
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