З початку 2022 року у чотирьох дитячих лікарнях області українську мову для дітей із порушеннями слуху перекладатимуть українською жестовою мовою. Це стало можливим завдяки підписаній угоді з надання послуг сурдоперекладачів між лікувальними закладами та Житомирською спецшколою №2. Про це Суспільному розповів директор житомирської обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Довгополий.

За його словами, з 2022 року до лікарень будуть висуватися вимоги щодо забезпечення перекладу на українську жестову мову в разі звернення людей зі зниженим слухом.

"Виходячи з цих вимог ми підписали угоду з Житомирською спеціальною школою №2 на надання послуг з сурдоперекладу", – каже Юрій Довгополий.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами виконуючого обов'язки директора житомирської спеціальної школи №2 Миколи Міняйла, договір передбачає, що у разі необхідності працівники лікарні зв'яжуться зі спецшколою, фахівці якої зроблять сурдопереклад.

"Я вже 9 років працюю керівником такого закладу, – каже Микола Міняйло. – За дев'ять років держава вперше запроваджує таку програму, яка полегшить життя нечуючим людям та людям зі слабким слухом. Допомога надаватиметься оперативно".

Фото: Суспільне Житомир Микола Міняйло

Сурдопереклад здійснюватиметься у режимі онлайнконференції.

"Під час відеозв'язку нечуючий пацієнт звертатиметься зі своєю проблемою до працівника спецшколи, який робитиме сурдопереклад, – каже Микола Міняйло. – Ми надаватимемо таку допомогу на волонтерських засадах. У нас є три працівники, які знають, що в разі такого відеодзвінка робитимуть сурдопереклад".

Фото: Суспільне Житомир

Вчителька спецшколи №2 Марина Зарицька, яка працює у закладі з 2006 року, знає жестову мову з дитинства.

"Для мене це буде трохи складно, бо доведеться поєднувати основне місце роботи і надання цих послуг, – каже Марина Зарицька. – Але я погодилася, тому що маю нечуючих батьків. З дитинства я і моя сестра завжди разом із батьками ходили до лікарні, тому що нечуючій людині дуже важко пояснити, що у неї болить, як болить. А сурдоперекладач може детально донести цю інформацію до лікаря, аби той міг призначити лікування".

Фото: Суспільне Житомир Марина Зарицька

Юрій Довгополий каже, що договір підписали на рік. Він діятиме до 31 грудня 2022 року.

Фото: Суспільне Житомир Юрій Довгополий

"З укладанням таких угод поліпшується життя нечуючих людей, – каже Микола Міняйло. – З нашою спецшколою вже заключили угоду чотири медичні заклади: Житомирська обласна дитяча лікарня, Романівська районна лікарня, Ємельчинська районна лікарня і Попільнянська селищна лікарня".

Фото: Суспільне Житомир

Тамара Висоцька – мама дитини з порушеннями слуху.

"Мені доводилося разом із дитиною лягати до лікарні, бо у медзакладах, дійсно, ніхто не знає жестову мову, – каже Тамара Висоцька. – З підписанням цієї угоди зніметься багато проблем для нечуючих дітей і нечуючих сімей. Це стане величезною допомогою".

Фото: Суспільне Житомир Тамара Висоцька

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