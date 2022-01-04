У Маріуполі на одному з підприємств знайшли тіла трьох людей

У Донецькій області на одному з підприємств 4 січня знайшли тіла трьох людей. Цю інформацію Суспільному підтвердили у поліції Маріуполя.

"На одному з підприємств Маріуполя знайшли тіла трьох чоловіків. На місті працюють співробітники поліції", — йдеться у повідомленні.

Додають, що причину смерті та особи загиблих встановлюються.

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