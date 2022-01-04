Мама режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук розповіла деталі його затримання у Італії. За її словами, востаннє з сином вони говорили 15 грудня. Тоді Євген повертався з Ізраїлю до Львова через італійський Неаполь. Напередодні він гостював у сестри.

У Неаполі його затримали 17 грудня на запит Росії. За словами мами режисера, Росія висуває йому обвинувачення у фінансових порушеннях під час перебування на посаді художнього керівника Польського театру в Москві. Цей театр створив Лавренчук.

"15 грудня вилітав з Тель-Авіва, потім його затримали (у Неаполі, — ред.). У нього було тільки дві години у Неаполі, він спізнився на рейс, бо там звіряли імена. Його спочатку відпустили. Потім він купив другий квиток і вже 17 грудня збирався летіти рейсом до Львова. Тоді його затримали вдруге і вже не відпустили", — каже Ірина Лавренчук.

Дізналися про затримання через кілька днів

Спочатку родина не знала про те, що відбулося. Про затримання дізналися через кілька днів, коли зв'язалися з консулом України у Неаполі. З того часу і досі сім'я не спілкувалася із режисером. Інформацію отримують від адвоката.

"Спочатку ми думали, можливо, це помилка, чи несерйозно і його відпустять, і щоб не роздувати...Останнім часом дали інформацію, адвокат каже, що Євгенові потрібна підтримка. Зараз багато організацій пишуть листи на ім'я адвоката, відомі українські діячі, громадські організації показують, що Євген потрібен Україні", — каже Ірина Лавренчук.

Free Eugene Lavrenchuk

У Facebook створили групу Free Eugene Lavrenchuk!. Там люди пишуть свої слова підтримки. Висловив свою думку щодо затримання і колишній політв'язень Олег Сенцов:

"Знову країна-агресор намагається чужими руками покарати патріотично налаштованого українця. В Італії за запитом Росії, для подальшої екстрадиції, заарештовано українського режисера Євгена Лавренчука. Це новий політичний в'язень, боротьба за якого тільки почалася. Не дамо Мордору захопити чергового заручника!".

Ірина Лавренчук каже, що наразі адвокати не отримали документів стосовно обвинувачення.

Хто такий Євген Лавренчук?

39-річний режисер народився у Львові. Євген навчався у польській школі. У 16 років поїхав у Росію на навчання. Тоді там набирав курс львів'янин, режисер Роман Віктюк. Лавренчук навчався у нього. По завершенню навчання залишився там працювати і створив у Москві Польський театр. Там він і працював. У 2014 році режисер покинув Росію.

За словами мами режисера, Ірини Лавренчук, в Україні він був помічником режисера на Євробаченні. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету. Також мав інші проєкти у різних театрах.

На затримання режисера відреагувало МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив Суспільному, що суд Неаполя обрав Євгену Лавренчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. 31 грудня українця відвідав консул, який назвав умови його утримання прийнятними, а стан здоров‘я задовільним. Зараз Генеральне консульство України в Неаполі надає режисерові консульську допомогу.

"За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката. Нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів", — поінформував Ніколенко.

Він додав, що консули підтримують зв'язок з адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними та тримають справу на особливому контролі.

Що відомо

У березні 2021 року на тодішнього головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука було скоєно напад, який він пов’язує зі своєю професійною діяльністю. За його словами, йому неодноразово натякали, піти з театру і погрожували.

10 лютого 2021 року Євген Лавренчук отримав офіційного листа від директорки Одеської опери про непродовження з ним контракту з 15 березня.

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