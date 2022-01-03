В Італії за запитом Росії заарештували українського режисера. МЗС відреагувало

У Неаполі за запитом Росії заарештували українського театрального режисера Євгена Лавренчука. За даними Міністерства закордонних справ України, зараз консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями задля з‘ясування причин затримання українця.

Що сталося

"Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ", — повідомила у Facebook кураторка ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk Маріанна Гудіч-Палій.

За її словами, російська сторона стверджує, що перебуваючи на території Росії вісім років тому, режисер нібито скоїв кримінальне порушення. Зокрема, його звинувачують у фінансових порушення, однак точна причина його затримання поки невідома.

"Наразі італійська сторона вивчає запит поданий із Росії. Деталі справи наразі не розголошуються", — зазначила Гудіч-Палій.

Вона також додала, що родина Євгена дала дозвіл на публічне розголошення справи, яку вважає сфабрикованою і схожою на політичне переслідування. Зараз режисер отримує підтримку зі сторони Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.

Колишня заступниця міністра культури та інформаційної політики Ірина Подоляк також підтвердила інформацію про затримання Лавренчука, посилаючись на його маму.

"У Неаполі він був транзитом, і його затримали перед посадкою на Львів. Євгенові дали адвоката. Від 17 грудня 2021 він у СІЗО, де найдовше може утримуватись 60 днів і може бути випущеним, якщо у Росії не домалюють справу", — повідомила вона у Facebook.

За її словами, адвокат режисера рекомендує зібрати листи підтримки від упливових в Україні осіб та організацій, щоб долучити їх до справи про екстрадицію, та надсилати їх матері Євгена Irina Lavrenchuk.

У коментарі Суспільному Подоляк додала, що Євген мав реалізувати у Львові творчий проєкт і закликала українців підтримати його.

"Все, що пов'язано з Російською федерацією не викликає ніякої довіри. Тому, треба Євгена підтримати, як громадянина України, режисера, митця. Треба, щоб його повернули сюди, тому що є загроза, що його можуть повернути до Росії", — сказала вона.

Згодом інформацію про затримання Євгена Лавренчука підтвердила і його матір.

"Друзі, це все на жаль правда, цей сюр триває вже два тижні. Виявляйте активність, висловлюйте свою думку — це зараз дуже важливо для того, щоб вплинути на ситуацію і повернути нам всім Женю. Долучайтеся до групи Free Eugene Lavrenchuk та висловлюйте свою позицію та ставлення саме там", — написала Ірина Лавренчук.

Раніше, 15 грудня, сам Євген Лавренчук повідомив у Facebook, що летить до Неаполя.

Що кажуть в МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив Суспільному, що суд Неаполя обрав Євгену Лавренчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. 31 грудня українця відвідав консул, який назвав умови його утримання прийнятними, а стан здоров‘я задовільним. Зараз Генеральне консульство України в Неаполі надає режисерові консульську допомогу.

"За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката. Нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів", — поінформував Ніколенко.

Він додав, що консули підтримують зв‘язок з адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними та тримають справу на особливому контролі.

Що відомо

У березні 2021 року на тодішнього головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука було скоєно напад, який він пов’язує зі своєю професійною діяльністю. За його словами, йому неодноразово натякали, піти з театру і погрожували.

10 лютого 2021 року Євген Лавренчук отримав офіційного листа від директорки Одеської опери про непродовження з ним контракту з 15 березня.

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