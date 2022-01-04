На Івано-Франківщині медики зафіксували 34 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 34 нові випадки COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 23 жителів Калуського району, трьох — Івано-Франківського, сімох — Косівського, одного — Надвірнянського. Жодного випадку захворювання не виявили у Верховинському та Коломийському районах. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 127 803 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 3 січня медики зафіксували один летальний випадок з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 107 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 80 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 120 364 жителі області.

Станом на ранок 4 січня в Україні медики зафіксували 1 746 нових випадків захворювання на COVID-19.

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