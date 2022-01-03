В Кіровоградській області за добу підтвердили 47 нових випадків СOVID-19, одужали 72 людей, від ускладнень померли восьмеро. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Випадки коронавірусу зареєстрували:
- 4 у Голованівському районі;
- 21 у Кропивницькому районі;
- 6 в Новоукраїнському районі;
- 16 в Олександрійському районі;
Одужали від COVID-19:
- 1 житель Голованівського району;
- 11 жителів Кропивницького району;
- 25 жителів Новоукраїнського району;
- 42 жителі Олександрійського району;
Хто помер:
- 61-річна жінка з Бобринецької громади
- 56- 76- 84-річна жінки та 81- 85- 87-річний чоловіки з Кропивницького району;
- 41-річна жінка з Олександрійської громади.
Що відомо
За словами Надії Оперчук, у Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33207 випадки COVID-19, одужали – 29417 людей, від ускладнень померли 1533 жителі регіону.
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