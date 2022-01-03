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На Кіровоградщині за добу підтвердили 47 випадків COVID-19, восьмеро людей померли
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На Кіровоградщині за добу підтвердили 47 випадків COVID-19, восьмеро людей померли

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за добу підтвердили 47 випадків COVID-19, восьмеро людей померли ілюстративне фото УНІАН

В Кіровоградській області за добу підтвердили 47 нових випадків СOVID-19, одужали 72 людей, від ускладнень померли восьмеро. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки коронавірусу зареєстрували:

  • 4 у Голованівському районі;
  • 21 у Кропивницькому районі;
  • 6 в Новоукраїнському районі;
  • 16 в Олександрійському районі;

Одужали від COVID-19:

  • 1 житель Голованівського району;
  • 11 жителів Кропивницького району;
  • 25 жителів Новоукраїнського району;
  • 42 жителі Олександрійського району;

Хто помер:

  • 61-річна жінка з Бобринецької громади
  • 56- 76- 84-річна жінки та 81- 85- 87-річний чоловіки з Кропивницького району;
  • 41-річна жінка з Олександрійської громади.

Що відомо

За словами Надії Оперчук, у Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33207 випадки COVID-19, одужали – 29417 людей, від ускладнень померли 1533 жителі регіону.

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