На Донбасі загинув один український військовий — штаб ООС

За минулу добу бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Цю інформацію Суспільному підтвердили у штабі ООС.
"Бойовики відкривали вогонь біля Травневого, Авдіївки, Водяного", — йдеться у повідомленні.
Як розповіли у штабі, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї,
За даними штабу, 1 січня, з боку бойовиків зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Окупанти відкривали вогонь в напрямку Широкине, Новолуганське та водяне. Травмованих та загиблих від початку доби немає.
Що відомо
- 22 грудня та від початку 23 грудня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.
- 21 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Широкиного поранення отримав український військовий.
- У зоні проведення операції Об'єднаних сил 20 грудня двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
- 19 грудня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
- 18 грудня російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.