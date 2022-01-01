На Донбасі загинув один український військовий — штаб ООС

За минулу добу бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Цю інформацію Суспільному підтвердили у штабі ООС.

"Бойовики відкривали вогонь біля Травневого, Авдіївки, Водяного", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у штабі, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї,

За даними штабу, 1 січня, з боку бойовиків зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Окупанти відкривали вогонь в напрямку Широкине, Новолуганське та водяне. Травмованих та загиблих від початку доби немає.

Що відомо

22 грудня та від початку 23 грудня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

21 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Широкиного поранення отримав український військовий.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил 20 грудня двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

19 грудня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

18 грудня російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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