Космічний телескоп Hubble завдяки ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 105, розташованої у сузірʼї Риби.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Як зазначається, галактика розташована майже за 215 мільйонів світлових років від Землі. На світлині галактика виглядає так, ніби зливається з сусідньою галактикою, але це ілюзія.

"Подовжений сусід NGC 105 насправді набагато віддалений і залишається відносно невідомим астрономам. Ці оманливі з’єднання часто трапляються в астрономії — наприклад, зірки в сузір’ях розташовані на дуже різних відстанях від Землі, і здається, що формують візерунки лише завдяки випадковому вирівнюванню їх складових зірок", — пояснили в ЄКА.

Спіральну галактику NGC 105 відкрив французький астроном Едуард Жан-Марі Стефан, який уперше спостерігав за нею 15 жовтня 1884 року.

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Телескоп Hubble запустили у космос 24 квітня 1990 року. З того часу він провів понад 1,5 мільйона спостережень за космічними об’єктами та надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

Що відомо

Наприкінці грудня 2021 року телескоп Hubble зняв клубок речовини у туманності Кіля у формі непристойного жесту, який назвали "Зухвалий палець".

Телескоп Hubble зміг сфотографувати чотири із семи галактик у сузір'ї Кита.

21 грудня Юпітер і Сатурн наблизилися один до одного на мінімальну відстань, через що на нічному небі вони виглядатимуть як одна зірка.

Учені з Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) опублікували новий знімок планети Юпітер, зроблений за допомогою космічного телескопа Hubble. На світлинах видно, як на планеті зароджується новий шторм.

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