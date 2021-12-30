Кропивничанка Ілона Павлова за професією бухгалтерка. Вдень ходить на роботу, ввечері на своїй кухні створює зефірні букети або фігурки тварин з маршмелоу. Як вона це робить, читайте в матеріалі Суспільного.

"Все почалось з того, що у мене нічого не вийшло, – згадує кропивничанка про свою першу спробу зробити зефір. Це було три роки тому. – Невдача викликала у мені азарт. Через рік я зрозуміла: не виходило тому, що був не той міксер. Спочатку я все кинула, але чоловік подарував класний міксер. І все вийшло".

фото Ілони Павлової Букети із зефіру кропивничанки Ілони Павлової

Нині Ілона Павлова робить солодкі букети: з зефіру формує бутони троянд, тюльпанів, піонів та листки до них. Каже, на це може витратити до двох днів. "Для букету треба заздалегідь підготувати основу з пінополістиролу. Робиться кругла основа на шпажках, обгортається харчовою плівкою та пергаментом. Потому я готую зефір на основі фруктового пюре яблука, банану, полуниці чи іншого. Туди додаю домашній сироп. Після того, як я сформую квіти, зефір має застигнути. Це від 12 до 24 годин. Після – збираю букет, і на це теж йде багато часу".

фото Ілони Павлової Букети із зефіру кропивничанки Ілони Павлової

Маршмелоу відрізняється від зефіру тим, що він не містить яєчного білка і яблучного пюре. Зі слів жінки, його робити важче. "Це довго, малювати мордочки". Із маршмелоу формує фігурки зайців, котів, тигрів, баранів, овець, собак, ведмедів та драконів.

фото Ілони Павлової Тварини з маршмелоу Ілони Павлової

14 грудня вперше організувала благодійний майстерклас для учасників війни на Сході та їх родин. Вчила присутніх власноруч робити зефір. Це був проєкт "Кава з ветеранами і не тільки" місцевої громадської організації "Мобільна волонтерська група". Сама ж Ілона Павлова – дружина учасника Антитерористичної операції.

фото з фейсбук-сторінки громадської організації "Мобільна волонтерська група" Учасники майстер-класу вчаться робити зефір

Щоб покращити свої навички в цьому та зробити з солодощі смачнішими, слухала майстеркласи закордонних кондитерів. А загалом, вчилася на своїх помилках, розповіла Ілона Павлова.

фото Ілони Павлової Букети із зефіру кропивничанки Ілони Павлової

Зефір та маршмелоу жінка робить для своєї родини, для близьких та рідних або на замовлення. Каже, найкраще воно смакує з чаєм, кавою, какао чи гарячим шоколадом.

фото Ілони Павлової Тварини з маршмелоу Ілони Павлової

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