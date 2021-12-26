"Можу писати картини до ранку". Лікарка-офтальмолог з Кропивницького

Кропивницька лікарка-офтальмолог Марина Пономарьова пише картини. Створювати їх почала у 56 років. Виплеснути емоції у мистецтво вирішила через війну на сході України. Жінка має друзів, у яких діти воюють там і донині, а подруга втратила сина, якого виховувала сама.

Писати картини Марина Пономарьова почала чотири роки тому: спершу взялася за олівець, потім за олії. Художньої освіти жінка не має, цьому ніде не навчалась. "У школі я займалась музикою, каталась на ковзанах. У студентські роки мені теж було ніколи, тому що я постійно навчалась".

Фото Марини Пономарьової

Першу картину, на якій зображений бузок, створила за три дні. Нині в цій роботі бачить помилки, які допустила. Марина говорить: їй сподобалось писати картини, тому вона купила декілька книг по мистецтвознавству та почала ходити на майстеркласи у галерею "Єлисаветград".

Жінка мешкає у приватному будинку, де має кабінет-студію. Для творчості приділяє вільний час після роботи. "Щодня з 09:00 до 18:00 я працюю у медичному центрі лікарем-офтальмологом, після роботи я можу творити над картинами цілу ніч. Я постійно відчуваю натхнення для малювання: нині я пишу три роботи, працюю у стилі старих майстрів".

Фото Марини Пономарьової

За чотири роки Марина написала майже 60 робіт. Їх дарує друзям та рідним або продає. "Я багато подорожую і часто переписую з фотографій чи з пам’яті ті місця, де я побувала – це Греція, Іспанія та інші країни світу. За кордоном обов’язково відвідую картинні галереї: була в Амстердамі та Кракові".

Теми картин Марини Пономарьової – пейзажі. Нині на замовлення з Німеччини пише будинок в українському стилі.

"Коли я займаюсь творчістю – я повністю відключаюсь від усього, а ще коли увімкнути легку музику... Це такий цікавий стан, коли ти вся в картині, в олії, в кольорах. Я намагаюсь не просто щось намалювати, я намагаюсь зробити це грамотно та якісно. Нині я пишу хату-мазанку під соломою, біля неї мальви та тин з перелазами".

Фото Марини Пономарьової

Олії раніше купувала в Кропивницькому, нині користується професійними олійними фарбами, які передають з Німеччини. "Звісно вони відрізняється якістю і дорожче за ціною. Українські олії буквально день-два і тверднуть, німецьке довше, бо там багато пігментів, розчинників та загущувачів. Перший раз фарби мені подарував на день народження мій син і тепер я маю ще більше натхнення творити".

Фото Марини Пономарьової

Марина Пономарьова говорить: нині хотіла б влаштувати виставку своїх картин. "Свій день народження я відсвяткувала виставкою картин, які представила у медичному центрі, в якому працюю. Мені так сподобалось, що разом з такими ж художниками, як і я, ми домовились навесні організувати дві виставки, одна з яких буде присвячена вулицям Кропивницького".

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