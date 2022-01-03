Оздоба, що пережила століття: що відомо про старовинні кахлі в Черкасах

Лицарі, міфологічні персонажі чи натюрморти — таким вишуканим декором прикрашали свої будинки та печі заможні черкасці сторіччя тому. Нині будинків із такою оздобою майже не лишилося. Частину знищили під час ремонтів, решта – музейні експонати, розповіла співробітниця краєзнавчого музею Тамара Кургіна-Коваленко.

Зображений жіночий образ на старовинному кахлі, що прикрашав піч у одній із черкаських осель, схожий на музу, або жінку з полотен епохи Ренесансу. Це не лише ліпнина, зауважив краєзнавець Сергій Ганницький, а пічний медальйон кінця 19 століття.

"Ви уявіть собі, що великий будинок, висотою 3,5 м отопити, — це велика площа. І цих печей було не багато", — зауважив краєзнавець.

Суспільне: Черкаси

Піч із черкаського будинку по вулиці Хрещатик нині в Черкаському краєзнавчому музеї. Саме його працівники врятували цей виріб: у 2018-му всі частини зібрали докупи, зауважила старша наукова співробітниця музею Тамара Кургіна-Коваленко.

"Оздоблення печей могло виготовлятися на черкаському заводі, власники будинків могли купувати їх в залежності від гаманця".

Суспільне: Черкаси

Нині будівель, де ще є такі кахлі, одиниці, розповіла фахівчиня. На будинку, що зображений на світлині вище, пічне оздоблення не всередині, а ззовні, прикріплене прямісінько до стін.

"Така традиція не характерна для інших міст. Мені здається, що це виключно черкаське ноу-хау – прикрашати будинки медальйонами з печі, які були всередині".

Найімовірніше це була спроба врятувати пічну оздобу,зауважила пані Тамара.

"Взагалі, кахляні печі не живуть довго: це 80, 100 років. У колишні часи змінювалася мода, просто монтували нову піч. Коли стали перебудовувати на парове опалення дуже багато печей знищили".

Суспільне: Черкаси

І воно того вартувало — зберегти впродовж століть такий декор, додає краєзнавець Сергій Ганницький.

"Бачимо, що сюжет пов’язаний з мисливством. Найімовірніше, що людина, яка замовляла піч дуже полюбляла полювати і цей елемент хотіла зобразити".

Суспільне: Черкаси

Дякувати варто теперішнім власникам будинку, що зберегти ці кахлі, каже Сергій Ганницький. На момент знімання вдома господарів не було. Інша частина приміщення пустує, втім, на ньому теж є оздоба.

У планах музейних працівників створити каталог черкаських печей, бо вони, як і сторічні черкаські будиночки, щороку зникають – додала пані Тамара.

"Якщо вам хочеться зробити ремонт, вам заважає кахляна піч – не треба запрошувати просто ремонтників та будівельників. Запросіть співробітників музею. Вони з радістю розберуть цю піч і вона стане окрасою колекції музею", — зауважила пані Тамара.

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