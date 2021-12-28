Конкурс на краще новорічне оформлення будинків організували у Новодмитрівській громаді, що на Золотоніщині. За словами сільського голови Артема Кухаренка, ідею прикрашати села до свят запозичили у жителів територіальних громад західної України, аби свої старостинські округи зробити туристично привабливими, а жителів — дружнішими.

Вільхівчанка Ольга Катрецька своє обійстя прикрасила гілками ялини та новорічними іграшками. Жінка — староста села Вільхи, власним прикладом вирішила змотивувати жителів взяти участь у конкурсі. На ілюмінацію витратила 500 гривень, решта – природні матеріали:

"Звичайно, ілюмінація – це дуже гарно, але досить багато природного матеріалу, який можна використати, іграшки є досить недорогі, що й використовувала я сама. У мене гірлянда на сонячній батареї, прикріплена до даху будинку і ввечері будинок освітлюється гірляндами, дарує радість навколишнім".

Суспільне Черкаси

Гіллям хвої вільхівчани прикрасили альтанку та будинок культури, розповів голова Новодмитрівської територіальної громади Артем Кухаренко. За умовами конкурсу, перевагу віддаватимуть власноруч створеним прикрасам.

"В декого може й нема коштів, щоб гірляндами прикрасити, то можна й власними руками іграшки виготовити, прикрасити свою огорожу, вікна. Чим яскравіше, тим краще!", – зауважив голова.

Суспільне Черкаси

Олександр та Алла Приходьки з Новодмитрівки зробили Діда Мороза в людський зріст. Його основа – це металевий каркас, розповів чоловік.

"Зварили діда Мороза ми з металу – з прута каліброваного 8 мм. Варив вісім годин, весь з металу повністю. А потім ми його одягли й у нас вдався Дід Мороз".

Суспільне Черкаси

Від задуму до виготовлення фігури минуло декілька днів, розповіла дружина Олександра, — пані Алла:

"У чоловіка в нас золоті руки, вміє працювати зі зварювальним апаратом і все це в нього легко дуже виходить і він все змоделював, все сам зварив, а далі ми вже все придумували разом".

Жінка додала — костюм шила сусідка, бороду й маску для обличчя придбали в магазині, а от з очима виникли труднощі:

"Шукали Дідові Морозу очі, але ніде їх не могли знайти, ми придумали зробити їх з пластикових ложок, розмалювали їх вставили".

Суспільне Черкаси

Трьох переможців визначить конкурсна комісія, вони отримають грошові сертифікати та продуктові кошики, пояснив Артем Кухаренко. Приз за перше місце – дві тисячі гривень та відвідування лазні.

"Друге місце – подарунковий сертифікат на тисячу гривень, третє місце – це кошик великий, де буде продукція всіх місцевих виробників, молочна продукція, кава в нас виробляється в громаді, олія місцева, крупи, можливо, навіть, спиртні напої місцевого виробника, тобто сусідньої громади", – пояснив Артем Кухаренко.

Нагородження переможців відбудеться 7 січня.

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