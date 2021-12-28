Як розважитись під час зимових свят на Черкащині

Суспільне підготувало для вас варіанти дозвілля під час новорічно-різдвяних канікул не виїжджаючи за межі Черкаської області.

Лижі — без них узимку не обійтись

Де: Водяники

Для кого підійде: такий варіант підійде для любителів активного відпочинку. Відпочити можна всією сім'єю.

Скільки добиратись: Водяники — село на Звенигородщині, яке розташоване за 17 км від Звенигородки. З Черкас автомобілем можна дістатись за дві години.

Ціна: витрати на пальне, абонемент на підйом обійдеться від 450 гривень до 950 гривень в залежності від часу. Денні катання: 09:30 до 17:00 години, вечірні: 17:30-20:30 години.

Також у Водяниках є готелі, ресторани, а також бані та джакузі на відкритому повітрі.

vodyaniki.com

Ковзанка

Де: стадіон "Черкаси Арена"

Для кого підійде: відпочити можна всією сім'єю.

Скільки добиратись: з кожного куточка міста можна дістатись громадським транспортом до години, на автомобілі — близько 20 хвилин.

Ціна: година катання на льоду для дорослих коштуватиме 120 гривень, для дітей — 100 гривень. Прокат ковзанів — 30 гривень.

У будні ковзанка працює з 10:00 до 21:30 (з вівторка по п'ятницю є перерва з 15:30 до 18:15), у вихідні — з 10:00 до 22:00.

Також можна скористатись послугами тренера та взяти на прокат іграшку-помічника для катання. Рекомендуємо не вдягати багато одягу для більш зручного катання.

Фото Черкаської міської ради

Прогулянка святковими локаціями Черкас

Де: Соборна площа, біля Черкаської облдержадміністрації

Для кого підійде: для всіх черкасців та гостей міста для створення новорічного свята.

Ціна: безкоштовно.

У Черкасах головну ялинку запалили 19 грудня. Поруч є новорічні прикраси, встановили святкову ілюмінацію та фудкорти.

Суспільне Черкаси

Відвідати "Козацьку садибу"

Де: село Чубівка

Для кого підійде: для тих, хто хоче пізнати більше українську культуру.

Ціна: проживання від 50 гривень, екскурсії — 1 000 гривень.

У садибі можна вивчати історію й культуру козацтва. А також оволодіти технікою бою на шаблях, відвідати майстер-класи та побувати у таємничих місцях Холодного Яру.

pexels.com

Поїздити на квадроциклі

Де: санаторій "Україна".

Для кого підійде: для любителів активного відпочинку, які старші за 16 років.

Ціна: від 550 гривень до 650 гривень за годину.

Рекомендуємо вдягати закритий одяг із довгими рукавами, довгі штани, закрите та зручне взуття.

pexels.com

Покататись на санчатах у черкаських парках

Де: парки "Перемога" та "Сосновий бір", ліси

Для кого підійде: для дітей, а також для дорослих.

Ціна: безкоштовно. Потрібні лише сані чи мішки.

Не забудьте взяти із собою змінний одяг (про всяк випадок) та теплий чай чи каву зі смаколиками. Після активного відпочинку вам захочеться перекусити.

pexels.com

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