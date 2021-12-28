Як розважитись під час зимових свят на Черкащині

Суспільне підготувало для вас варіанти дозвілля під час новорічно-різдвяних канікул не виїжджаючи за межі Черкаської області.
Лижі — без них узимку не обійтись
Де: Водяники
Для кого підійде: такий варіант підійде для любителів активного відпочинку. Відпочити можна всією сім'єю.
Скільки добиратись: Водяники — село на Звенигородщині, яке розташоване за 17 км від Звенигородки. З Черкас автомобілем можна дістатись за дві години.
Ціна: витрати на пальне, абонемент на підйом обійдеться від 450 гривень до 950 гривень в залежності від часу. Денні катання: 09:30 до 17:00 години, вечірні: 17:30-20:30 години.
Також у Водяниках є готелі, ресторани, а також бані та джакузі на відкритому повітрі.
Ковзанка
Де: стадіон "Черкаси Арена"
Для кого підійде: відпочити можна всією сім'єю.
Скільки добиратись: з кожного куточка міста можна дістатись громадським транспортом до години, на автомобілі — близько 20 хвилин.
Ціна: година катання на льоду для дорослих коштуватиме 120 гривень, для дітей — 100 гривень. Прокат ковзанів — 30 гривень.
У будні ковзанка працює з 10:00 до 21:30 (з вівторка по п'ятницю є перерва з 15:30 до 18:15), у вихідні — з 10:00 до 22:00.
Також можна скористатись послугами тренера та взяти на прокат іграшку-помічника для катання. Рекомендуємо не вдягати багато одягу для більш зручного катання.
Прогулянка святковими локаціями Черкас
Де: Соборна площа, біля Черкаської облдержадміністрації
Для кого підійде: для всіх черкасців та гостей міста для створення новорічного свята.
Ціна: безкоштовно.
У Черкасах головну ялинку запалили 19 грудня. Поруч є новорічні прикраси, встановили святкову ілюмінацію та фудкорти.
Відвідати "Козацьку садибу"
Де: село Чубівка
Для кого підійде: для тих, хто хоче пізнати більше українську культуру.
Ціна: проживання від 50 гривень, екскурсії — 1 000 гривень.
У садибі можна вивчати історію й культуру козацтва. А також оволодіти технікою бою на шаблях, відвідати майстер-класи та побувати у таємничих місцях Холодного Яру.
Поїздити на квадроциклі
Де: санаторій "Україна".
Для кого підійде: для любителів активного відпочинку, які старші за 16 років.
Ціна: від 550 гривень до 650 гривень за годину.
Рекомендуємо вдягати закритий одяг із довгими рукавами, довгі штани, закрите та зручне взуття.
Покататись на санчатах у черкаських парках
Де: парки "Перемога" та "Сосновий бір", ліси
Для кого підійде: для дітей, а також для дорослих.
Ціна: безкоштовно. Потрібні лише сані чи мішки.
Не забудьте взяти із собою змінний одяг (про всяк випадок) та теплий чай чи каву зі смаколиками. Після активного відпочинку вам захочеться перекусити.
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