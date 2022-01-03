Товщина льоду на водоймах області змінюється через перепади температури. Для безпечної зимової риболовлі рибалкам необхідно дотримуватися правил поведінки на льоду.

Про основні правила для рибалок кореспондентам Суспільного розповіла головна спеціалістка із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації Миколаївського рибоохоронного патруля Наталія Продан.

Фахівці рибоохоронного патруля радять не перевіряти міцність льоду ударом ноги. За їхніми словами, міцність льоду найкраще перевіряти за допомогою палиці. Якщо після першого удару на поверхні з’являється вода, виходити на лід небезпечно.

Правила, які необхідно пам'ятати перед початком риболовлі:

надягніть рятувальний жилет;

обов’язково візьміть із собою мобільний телефон для зв’язку;

майте при собі якийсь гострий предмет (великий цвях чи ніж), щоб допомогти собі зачепитися за кригу у разі провалу під лід;

завжди майте під рукою 15-20 метровий шнур: з одного боку з петлею, з іншого – з приєднаним важкуватим предметом

подбайте, щоб поруч з ополонкою завжди була якась дошка чи міцна гілка – з її допомогою можна втриматися на поверхні води й не піти під лід.

Рибоохоронний патруль забороняє виходити на риболовлю у нічний час та при температурі повітря вище нуля градусів за Цельсієм.

Правила, які слід дотримуватися під час перебування на льоду:

не стрибайте, не бігайте по кризі;

не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега;

не пробивайте поруч багато ополонок: відстань між ними має бути 8-10 метрів;

не збирайтеся великими групами на одному місці;

не пробивайте ополонок на переправах;

якщо лід почав тріщати, негайно, але повільно повертайтеся на берег.

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