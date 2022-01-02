Головний санлікар спрогнозував поширення штаму "Омікрон" в Україні

З другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус, що зумовлено новим штамом "Омікрон".

Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його даними, станом на 30 грудня в Україні виявили всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму "Омікрон". Більшість із них пов’язані з перебуванням за кордоном, а решта — із контактами з інфікованою особою. Серед країн, куди виїжджали люди, — Німеччина, Польща, ОАЕ.

"Й хоча при перетині кордону люди проходили тестування, по прибуттю в Україну в них починаються симптоми, і при повторному тестуванні вони все ж таки отримували позитивний результат. Штам "Омікрон" швидше передається, більше людей може бути інфіковано, а інкубаційний період хвороби скорочений", — каже Кузін.

Він також зазначив, що спалахи коронавірусу, які реєструються в Європі, в Україну приходять через один-два місяці після того, як вони досягли піку там.

"Тому зараз в нас іще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта"", — констатував головний санітарний лікар.

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Кузіним читайте тут.

Що відомо

Станом на ранок 2 січня в Україні зафіксували 1 863 нових хворих на COVID-19, жодної людини не ушпиталили.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

Читайте також

COVID-страхи: чому третина населення України — проти вакцинації? Інтерв’ю з соціальним психологом

Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ

Яка різниця між додатковою і бустерною дозами COVID-вакцини. Пояснює очільник МОЗ

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу