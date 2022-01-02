Головний санлікар спрогнозував поширення штаму "Омікрон" в Україні

З другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус, що зумовлено новим штамом "Омікрон".
Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його даними, станом на 30 грудня в Україні виявили всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму "Омікрон". Більшість із них пов’язані з перебуванням за кордоном, а решта — із контактами з інфікованою особою. Серед країн, куди виїжджали люди, — Німеччина, Польща, ОАЕ.
"Й хоча при перетині кордону люди проходили тестування, по прибуттю в Україну в них починаються симптоми, і при повторному тестуванні вони все ж таки отримували позитивний результат. Штам "Омікрон" швидше передається, більше людей може бути інфіковано, а інкубаційний період хвороби скорочений", — каже Кузін.
Він також зазначив, що спалахи коронавірусу, які реєструються в Європі, в Україну приходять через один-два місяці після того, як вони досягли піку там.
"Тому зараз в нас іще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта"", — констатував головний санітарний лікар.
Повну версію інтерв'ю з Ігорем Кузіним читайте тут.
Що відомо
- Станом на ранок 2 січня в Україні зафіксували 1 863 нових хворих на COVID-19, жодної людини не ушпиталили.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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