У Дніпрі провели смолоскипний марш, присвячений 113-річчю Степана Бандери. За повідомленням кореспондентів Суспільного, на захід зібралися більше триста дніпрян, зокрема бійці й волонтери.

Суспільне Дніпро У Дніпрі відбувся смолоскипний марш до дня народження Бандери, Дніпро, 1 січня 2022 року

У руках вони тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори.

Марш розпочався виконання Державного гімну України на площі біля Парку ракет.

Суспільне Дніпро

Учасниця маршу Ніна Єлоєва каже: бере участь у марші до дня народження Бандери вп'яте.

«Бандеру дуже бояться наші вороги. Це має велике значення і для країни, і для мене особисто. Я сама – бандерівка», – додала вона.

Суспільне Дніпро

Співаючи українських пісень і скандуючи патріотичні гасла «Бандера, Шухевич – Герої України!», «Бандера – наш Герой!» тощо, люди пройшли центральними вулицями міста до пам’ятника Тарасові Шевченку.

Суспільне Дніпро

Марш у Кривому Розі

У Кривому Розі смолоскипний марш до дня народження бандери зібрав близько 30 учасників, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Марш розпочався та завершився біля пам'ятника козаку Рогу. Учасники співали, скандували патріотичні гасла. Акція відбулася без інцидентів. Правоохоронці стежили за порядком.

Суспільне Дніпро У Кривому Розі також провели марш до дня народження Бандери, 1 січня 2022 року

Що відомо

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі на Івано-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху. Вбив його КДБівець Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року в Німеччині.

Читайте також

У Тернополі вшанували пам'ять Степана Бандери

Шахи, кохання і хвороби. 5 фактів до дня народження Степана Бандери.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро