У Тернополі вшанували пам'ять Степана Бандери

У Тернополі відбулась панахида і покладання квітів до пам’ятника Степану Бандері. Так відзначили 113-ту річницю від дня його народження. Про це повідомив науковий співробітник Тернопільського музею політв'язнів і репресованих Ігор Олещук.
За його словами, участь у заході взяли представники влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та жителі міста.
До пам'ятника Степану Бандері прийшов 90-річний Ігор Олещук. В юності він був членом ОУН і за це став політв'язнем сталінських таборів. Зараз чоловік працює у Тернопільському музеї політичних в'язнів.
"Ми зібралися сьогодні на майдані, щоб відзначити 113-ту річницю провідника ОУН, Героя України Степана Бандери. Степан Бандера і його вся родина боролися за Україну. Слава Герою України, і Слава Україні!", – каже Ігор Олещук.
Пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати!" виконав хор національно патріотичної пісні "Заграва".
"Наш хор утворився в 1989 році з політв'язнів, репресованих і їхніх дітей. Ми приходимо на це місце, щоб вшанувати Степана Бандеру в день його народження, вже 33 роки поспіль", – каже концертмейстер хору Ольга Цеплик.
Нагадаємо, на будинку Тернопільської обласної ради розмістили банер з портретом Степана Бандери.
Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі на Іванно-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху. Вбив його КДБівець Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року в Німеччині.
Пам’ятник Степану Бандері встановили у 2008 році, відкрили його 26 грудня з нагоди сторіччя від дня народження Степана Бандери. Висота підніжжя – два з половиною метри, висота бронзової фігури в повний зріст – 4 метри. Про це розповів автор роботи місцевий скульптор Роман Вільгушинський.
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