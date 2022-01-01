20 кілометрів 22 метри — таку дистанцію пробігли 1 січня учасники новорічного забігу "Біжи до мети", який шостий рік поспіль організовують у Миколаєві.

З бігунами спілкувався кореспондент Суспільного Володимир Степанов.

"Організовував забіг клуб Run-2-goal, шукали учасників за допомогою Facebook", — розповіла співорганізаторка спортивного заходу Валентина Ковальська, яка вже вшосте бере участь у новорічному забігу.

Фото: Сергія Кононенко/Facebook Учасники новорічного забігу "Біжи до мети"

"Взяти участь міг будь-хто. Ті, хто прийшов – люди, які підтримують здоровий спосіб життя. Це – радісні і щасливі люди", — сказала Валентина Ковальська.

Серед 25 спортсменів, які відзначали Новий рік бігом, Євген Завдун. Чоловік працює лікарем-фізіотерапевтом, а півтора року тому захопився бігом, якому і присвячує частину вільного часу. У новорічному забігу участь взяв вперше, втім має досвід подолання ультрамарафонної дистанції.

"Кілька місяців тому пробіг напівмарафон — 21 кілометр 97 з половиною метрів. Після цього якось не було бажання бігти 30 або більше кілометрів. Зараз тримаю форму, у середньому раз на тиждень пробігаю близько 12-15 кілометрів", — розповів Євген Завдун.

Фото: Володимира Степанова/Суспільне Миколаїв Євген Завдун

Як розповів Євген Завдун, тренованій людині майже не знадобиться час на відновлення після бігу на дистанціъ у 22 кілометри.

"Тут плануємо, як-то кажуть, "фановий" забіг, у повільному темпі. Якщо ти тренуєшся, час на відновлення фактично не знадобиться. Може, якщо людина бігала до десяти кілометрів, у неї буде відновлювальний період, день-два, але не більше", — сказав Євген Завдун.

Стартували з Соборної площі об 11:14.

Фото: Володимира Степанова/Суспільне Миколаїв Традиційний новорічний марафон для любителів бігу відбувся у Миколаєві

За словами Валентини Ковальської, якщо хтось з учасників стомився, він може "зійти", адже забіг – не на результат. Довжину дистанції визначали за допомогою смартгодинників.

"Маршрут змінили через ожеледицю. Бігли Адміральською до Могилянки і назад до Соборної площі і потім вулицею Соборною до проспекту Центрального, так приблизно чотири з невеликим кола", — сказала Валентина Ковальська.

Забіг тривав дві з половиною години.

Що відомо

Організовувати забіги першого січня почали з 2017 року.

На забіг 1 січня 2021 року вийшли 35 спортсменів.

1 січня 2020 року бігли 35 поціновувачів активного відпочинку.

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