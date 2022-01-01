Дві області мають показники "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки

За офіційною інформацією, рівень захворюваності на COVID-19 в Дніпропетровській та Херсонській областях відповідає "зеленому" рівню небезпеки.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з цими даними, в рівень захворюваності в Дніпропетровській області складає 69, а в Херсонській – 58 осіб на 100 тисяч чоловік населення. При цьому, у Херсонській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування також відповідає "зеленій" зоні.
Обидві області, як і решта країни, продовжують перебувати у "жовтій" зоні карантинних обмежень.
Що відомо
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
Читайте також
За добу в Україні виявили 5 тисяч нових хворих на коронавірус
Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ
Яка різниця між додатковою і бустерною дозами COVID-вакцини. Пояснює очільник МОЗ
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!