Дві області мають показники "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки

За офіційною інформацією, рівень захворюваності на COVID-19 в Дніпропетровській та Херсонській областях відповідає "зеленому" рівню небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з цими даними, в рівень захворюваності в Дніпропетровській області складає 69, а в Херсонській – 58 осіб на 100 тисяч чоловік населення. При цьому, у Херсонській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування також відповідає "зеленій" зоні.

Обидві області, як і решта країни, продовжують перебувати у "жовтій" зоні карантинних обмежень.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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