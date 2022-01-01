Пацієнтів та персонал евакуювали: у Маріуполі горіла лікарня

У Маріуполі в будівлі міської лікарні №4 сталася пожежа. До прибуття підрозділів ДСНС персоналом лікарні проведено евакуацію 13 пацієнтів та 7 працівників. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

За її словами у трьох поверховій будівлі міської лікарні №4 на другому поверсі в хірургічному відділенні у кімнаті санітарки виникла пожежа на площі близько 2 м кв.

Як розповіла Вероніка Бахал, травмованих та загиблих під час пожежі немає.

Вона додала, що пожежу локалізовано о 19:59, ліквідовано о 20:10.

Читайте також: У Маріуполі проводитимуть операції на обличчі

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber