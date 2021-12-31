Аеропорт "Бориспіль" знову відкрився для всіх охочих

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відкрив свої двері для всіх відвідувачів після періоду обмежень, запроваджених через поширення COVID-19.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту.
"Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний навіть для супроводжуючих. Але, звісно, з дотриманням необхідних санітарних норм, а саме – застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски)", – йдеться у повідомленні.
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При цьому на вході у термінал працівники аеропорту вимірюватимуть температуру тіла відвідувачів.
"Якщо ваша температура тіла не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний. Якщо – вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять", – пояснили представники аеропорту.
При цьому відвідувачам не буде потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 чи одужання від COVID-19.
Що відомо
- За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7029 нових випадків захворювання на COVID-19, серед нових хворих 404 дитини та 185 медиків.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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