Аеропорт "Бориспіль" знову відкрився для всіх охочих

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відкрив свої двері для всіх відвідувачів після періоду обмежень, запроваджених через поширення COVID-19.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту.

"Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний навіть для супроводжуючих. Але, звісно, з дотриманням необхідних санітарних норм, а саме – застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски)", – йдеться у повідомленні.

При цьому на вході у термінал працівники аеропорту вимірюватимуть температуру тіла відвідувачів.

"Якщо ваша температура тіла не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний. Якщо – вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять", – пояснили представники аеропорту.

При цьому відвідувачам не буде потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 чи одужання від COVID-19.

Що відомо

За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7029 нових випадків захворювання на COVID-19, серед нових хворих 404 дитини та 185 медиків.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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